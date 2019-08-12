Українські боксери виграли 25 медалей на ЧЄ у Тбілісі

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Тбілісі пройшли заключні фінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу серед школярів, який протягом останнього тижня проходив в столиці Грузії, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

За результатами останнього змагального дня "синьо-жовта" команда поклала до скарбнички повний медальний комплект та здобула найбільшу кількість нагород серед усіх збірних команд-учасниць змагань, а саме 25 нагород серед яких: шість "золотих", дев’ять "срібних" та десять бронзових медалей.

"Ми в черговий раз підтвердили, що саме український бокс є, на сьогоднішній день, на передових позиціях в Європі та світі. Я радий тому, що наша молодь здобула таку велику кількість нагород у чесній та безкомпромісній боротьбі. Фактично для кожного з них це був один з найперших та гарантовано найбільш відповідальний спортивний старт на початку їх боксерського шляху. Для когось цей старт видався вдалим, для когось ні. Хтось дійшов до медального заліку, а хтось зупинився за крок до нагород. Проте, я переконаний, що для усіх наших збірників це був дієвий спортивний "іспит", з яким наші юнаки впорались", - наголосив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Примітно, що на вищу сходинку п'єдесталу у Тбілісі зійшли - Ауріка Кострицька (вагова категорія до 42 кг), Поліна Міщенко (до 44 кг), Богдан Челдик (56 кг), Олексій Степанов (до 72 кг), Ілля Павлов (76 кг) та Єгор Ткаченко (до 80 кг).

Нагадаємо, що у квітні збірна України з боксу отримала нового наставника.

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