Украинские боксеры завоевали восемь медалей на молодежном ЧЕ

По результатам проведенных напряженных и бескомпромиссных поединков в активе сборной Украины 8 наград, среди которых: четыре “бронзы”, два “серебра” и два “золота”.

Медали высшей пробы нашей команде принесли Алексей Токарчук и Степан Грекул. “Серебро” в активе Юлии Демьяненко и Сергея Горскова, а бронзовые награды на счету Евгения Овсянникова, Максима Пилипца, Дианы Старковой и Натальи Мелешко.

Кроме того добавим, нынешнюю Континентальное первенство принимала с 26 марта по 1 апреля Румыния.