Українські боксери вибороли вісім медалей на молодіжному ЧЄ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Боксери збірної України продемонстрували успішний та переконливий результат на чемпіонаті Європи серед учасників віком до 22 років, передає УНН з посиланням на ФБУ.

За результатами проведених напружених та безкомпромісних поєдинків в активі збірної України 8 нагород, серед яких: чотири “бронзи”, два “срібла” та два “золота”.

Медалі найвищого ґатунку нашій команді принесли Олексій Токарчук та Степан Грекул. “Срібло” в активі Юлії Дем’яненко та Сергія Горскова, а бронзові нагороди на рахунку Євгена Овсяннікова, Максима Пилипця, Діани Старкової і Наталії Мелешко.

Окрім того додамо, цьогорічну Континентальну першість приймала з 26 березня по 1 квітня Румунія.

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