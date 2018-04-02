Українські боксери вибороли вісім медалей на молодіжному ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Боксери збірної України продемонстрували успішний та переконливий результат на чемпіонаті Європи серед учасників віком до 22 років, передає УНН з посиланням на ФБУ.
За результатами проведених напружених та безкомпромісних поєдинків в активі збірної України 8 нагород, серед яких: чотири “бронзи”, два “срібла” та два “золота”.
Медалі найвищого ґатунку нашій команді принесли Олексій Токарчук та Степан Грекул. “Срібло” в активі Юлії Дем’яненко та Сергія Горскова, а бронзові нагороди на рахунку Євгена Овсяннікова, Максима Пилипця, Діани Старкової і Наталії Мелешко.
Окрім того додамо, цьогорічну Континентальну першість приймала з 26 березня по 1 квітня Румунія.