Украинские бойцы продвинулись на 1 км вблизи Новозвановки - военный
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Подразделения отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе населенного пункта Новозвановка продвинулись вперед на 1 км. Об этом сообщил командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"2-й мая 2019 года подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе н.п. Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником. В результате боестолкновения получили ранения три военнослужащих батальона", - написал Власенко.
По его словам, раненым была оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь.
Сейчас УНН пытается получить официальное подтверждение информации.
Как сообщал УНН, 2 мая боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.