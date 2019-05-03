Українські бійці просунулись на 1 км поблизу Новозванівки - військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Підрозділи окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" внаслідок успішно проведеної операції в районі населеного пункту Новозванівка просунулись вперед на 1 км. Про це повідомив командир батальйону "Донбас-Україна" В’ячеслав Власенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"2-го травня 2019 року підрозділи 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" в результаті успішно проведеної операції в районі н.п. Новозванівка просунулись вперед на 1 км та зайняли вигідні рубіжі, отримавши перевагу над противником. В результаті боєзіткнення отримали поранення три військовослужбовці батальйону", - написав Власенко.
З його слів, пораненим була надана невідкладна медична допомога з подальшою евакуацією до військового шпиталю.
Наразі УНН намагається отримати офіційне підтвердження інформації.
Як повідомляв УНН, 2 травня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.