Украинские биатлонистки завоевали три первых места в индивидуальной гонке в Финляндии

У женщин не было равных Елене Пидгрушной, которая допустила сразу 5 промахов на огневых рубежах. Второе место в активе Виты Семеренко (2) +4 сек, а тройку замкнула еще одна украинка - Дарья Блашко (4) +17 с. Четвертой оказалась наша Екатерина Бех.

Примечательно, что в мужской гонке первые два места также за украинцами: первым стал Дмитрий Пидручный (3), а за ним финишировал Богдан Цымбал (5) + 18 с.

Как сообщал УНН, украинская биатлонистка триумфировала в спринтерской гонке в Финляндии.