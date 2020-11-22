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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 14854 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 52757 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 67549 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108498 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111941 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Украинские биатлонистки завоевали три первых места в индивидуальной гонке в Финляндии

Украинские биатлонистки завоевали три первых места в индивидуальной гонке в Финляндии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В финском Воукатти в рамках контрольных стартов биатлонных сборных Украины, Финляндии, США и Болгарии завершились короткие индивидуальные гонки у женщин и мужчин, передает УНН со ссылкой на “biathlon.com.ua”.

У женщин не было равных Елене Пидгрушной, которая допустила сразу 5 промахов на огневых рубежах. Второе место в активе Виты Семеренко (2) +4 сек, а тройку замкнула еще одна украинка - Дарья Блашко (4) +17 с. Четвертой оказалась наша Екатерина Бех.

Примечательно, что в мужской гонке первые два места также за украинцами: первым стал Дмитрий Пидручный (3), а за ним финишировал Богдан Цымбал (5) + 18 с.

Как сообщал УНН, украинская биатлонистка триумфировала в спринтерской гонке в Финляндии.

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