Українські біатлоністки завоювали три перших місця в індивідуальній гонці у Фінляндії

У жінок не було рівних Олені Підгрушній, яка припустилася одразу 5-ти промахів на вогневих рубежах. Друге місце в активі Віти Семеренко (2) +4 с, а трійку замкнула ще одна українка — Дар’я Блашко (4) +17 с. Четвертою виявилася наша Катерина Бех.

Примітно, що у чоловічій гонці перші два місця також за українцями: першим став Дмитро Підручний (3), а за ним фінішував Богдан Цимбал (5) + 18 с.

Як повідомляв УНН, українська біатлоністка тріумфувала у спринтерській гонці у Фінляндії.