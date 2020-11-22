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Українські біатлоністки завоювали три перших місця в індивідуальній гонці у Фінляндії

Київ • УНН

 • 24387 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У фінському Воукатті в рамках контрольних стартів біатлонних збірних України, Фінляндії, США та Болгарії завершилися короткі індивідуальні гонки у жінок і чоловіків, передає УНН з посиланням на “biathlon.com.ua”.

У жінок не було рівних Олені Підгрушній, яка припустилася одразу 5-ти промахів на вогневих рубежах. Друге місце в активі Віти Семеренко (2) +4 с, а трійку замкнула ще одна українка — Дар’я Блашко (4) +17 с. Четвертою виявилася наша Катерина Бех.

Примітно, що у чоловічій гонці перші два місця також за українцями: першим став Дмитро Підручний (3), а за ним фінішував Богдан Цимбал (5) + 18 с.

Як повідомляв УНН, українська біатлоністка тріумфувала у спринтерській гонці у Фінляндії.

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