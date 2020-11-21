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Українська біатлоністка тріумфувала у спринтерській гонці у Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У фінському Воукатті завершилися дві спринтерські гонки - перші гонки контрольних стартів у жінок і чоловіків збірних України, Фінляндії, США та Болгарії з біатлону, передає УНН з посиланням на "biathlon.com.ua".

У жіночій гонці не було рівних українці Дар'ї Блашко, яка провела без промахів два вогневих рубежі та на 9 секунд обігнала Марі Едер із Фінляндії (3 промахи). Тірйку замкнула американка Клер Іган +31 с. Наша Олена Підгрушна стала 6-ю (1) +53 с, Валентина Семеренко 9-та (2) +1:12 хв, Віта Семеренко 13-та (3) +1:31,0 хв.

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Серед чоловіків третє місце посів наш Дмитро Підручний, який поступився переможцю фіну Хіндесало 4 секунди (1 промах). Антон Дудченко став 5-м (1), Руслан Ткаленко сьомий (1).

Примітно, що Тарас Лесюк отримав "DSQ" - дискваліфікацію за неправильне проходження траси.

Зауважимо, 22 листопада в рамках контрольних стартів біатлоністи пробіжать короткий мас-старт (чоловіки - 12,5 км, жінки - 10 км).

Нагадаємо, визначився склад збірної України на стартовий етап Кубка світу з біатлону.

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