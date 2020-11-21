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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 108458 просмотра

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Украинская биатлонистка торжествовала в спринтерской гонке в Финляндии

Украинская биатлонистка торжествовала в спринтерской гонке в Финляндии

Киев  •  УНН

 • 19652 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В финском Воукатти завершились две спринтерские гонки - первые гонки контрольных стартов у женщин и мужчин сборных Украины, Финляндии, США и Болгарии по биатлону, передает УНН со ссылкой на "biathlon.com.ua".

В женской гонке не было равных украинке Дарье Блашко, которая провела без промахов два огневых рубежа и на 9 секунд обогнала Мари Эдер с Финляндии (3 промаха). Тирйку замкнула американка Клер Иган +31 с. Наша Елена Пидгрушная стала 6-й (1) +53 сек, Валентина Семеренко 9-(2) +1: 12 мин, Вита Семеренко 13-(3) +1: 31.0 мин.

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Среди мужчин третье место занял наш Дмитрий Подручный, уступившем победителю финну Хиндесало 4 секунды (1 промах). Антон Дудченко стал 5-м (1), Руслан Ткаленко седьмой (1).

Примечательно, что Тарас Лесюк получил "DSQ" - дисквалификацию за неправильное прохождение трассы.

Отметим, 22 ноября в рамках контрольных стартов биатлонисты пробегут короткий масс-старт (мужчины - 12,5 км, женщины - 10 км).

Напомним, определился состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону.

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