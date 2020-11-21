Украинская биатлонистка торжествовала в спринтерской гонке в Финляндии

В женской гонке не было равных украинке Дарье Блашко, которая провела без промахов два огневых рубежа и на 9 секунд обогнала Мари Эдер с Финляндии (3 промаха). Тирйку замкнула американка Клер Иган +31 с. Наша Елена Пидгрушная стала 6-й (1) +53 сек, Валентина Семеренко 9-(2) +1: 12 мин, Вита Семеренко 13-(3) +1: 31.0 мин.

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Среди мужчин третье место занял наш Дмитрий Подручный, уступившем победителю финну Хиндесало 4 секунды (1 промах). Антон Дудченко стал 5-м (1), Руслан Ткаленко седьмой (1).

Примечательно, что Тарас Лесюк получил "DSQ" - дисквалификацию за неправильное прохождение трассы.

Отметим, 22 ноября в рамках контрольных стартов биатлонисты пробегут короткий масс-старт (мужчины - 12,5 км, женщины - 10 км).

Напомним, определился состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону.