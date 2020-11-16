Визначився склад збірної України на стартовий етап Кубка світу з біатлону

За результатами Кубка Націй минулого сезону чоловіки і жінки мають квоту в 5 спортсменів. В команду А на даний момент “отримали путівку” 7 чоловіків та 6 жінок. За словами Санітри, зі складом він визначився ще у вересні і ніяких замін не планує проводити. В команду потрапили ті біатлоністи, які довели свій рівень в минулому сезоні.

Склад збірної України на перший етап Кубка світу:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк

Жінки: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Дар’я Блашко і Катерина Бех.

За повідомленням Санітри, через спалах коронавірусу в команді “Б” на зборі в Вуокатті пропустить перші етапи Анастасія Меркушина.

Додамо, що перші гонки Кубка світу відбудуться 28 листопада. Ними стануть індивідуальні гонки у чоловіків і жінок.