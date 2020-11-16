Определился состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону

По результатам Кубка Наций в прошлом сезоне мужчины и женщины имеют квоту в 5 спортсменов. В команду А сейчас “получили путевку” 7 мужчин и 6 женщин. По словам Санитры, с составом он определился еще в сентябре и никаких замен не планирует проводить. В команду попали те биатлонисты, которые доказали свой уровень в прошлом сезоне.

Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира:

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашка и Екатерина Бех.

По сообщению Санитры, из-за вспышки коронавируса в команде “Б” на сборе в Вуокатти пропустит первые этапы Анастасия Меркушина.

Добавим, что первые гонки Кубка мира состоятся 28 ноября. Ими станут индивидуальные гонки у мужчин и женщин.