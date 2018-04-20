Украинские аудиторы получили собственный официальный день для празднования
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинские аудиторы благодаря указу Президента получили официальный день для празднования. Об этом во время заседания круглого стола заявила народный депутат Украины Нина Южанина, передает корреспондент УНН.
"Указ Президента Украины о внесении изменений в указ Президента Украины от 18 июня 2004 №662. Внести в указ "О дне бухгалтера" следующие изменения - название указа изложить в следующей редакции "О дне бухгалтера и аудитора". В тексте указа слова "бухгалтерских служб, день бухгалтера" заменить соответственно словами "бухгалтерских служб и аудиторов, день бухгалтера и аудитора". Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Город Киев, 20 апреля 2018 ", - сообщила Н. Южанина.
Как сообщал УНН, в Украине в мая 2018 году украинцы получат дополнительные выходные дни.
Так, кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая (День победы), и кроме того, отдых украинцы получат с 26 по 28 мая, когда христиане будут праздновать Святую Троицу.