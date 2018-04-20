Украинские аудиторы получили собственный официальный день для празднования

"Указ Президента Украины о внесении изменений в указ Президента Украины от 18 июня 2004 №662. Внести в указ "О дне бухгалтера" следующие изменения - название указа изложить в следующей редакции "О дне бухгалтера и аудитора". В тексте указа слова "бухгалтерских служб, день бухгалтера" заменить соответственно словами "бухгалтерских служб и аудиторов, день бухгалтера и аудитора". Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Город Киев, 20 апреля 2018 ", - сообщила Н. Южанина.



Как сообщал УНН, в Украине в мая 2018 году украинцы получат дополнительные выходные дни.



Так, кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая (День победы), и кроме того, отдых украинцы получат с 26 по 28 мая, когда христиане будут праздновать Святую Троицу.