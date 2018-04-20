Українські аудитори отримали власний офіційний день для святкування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українські аудитори завдяки указу Президента отримали офіційний день для святкування. Про це під час засідання круглого столу заявила народний депутат України Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.
"Указ Президента України, про внесення змін до указу Президента України від 18 червня 2004 року №662. Внести до указу "Про день бухгалтера" такі зміни – назву указу викласти в такій редакції "Про день бухгалтера та аудитора". В тексті указу слова "бухгалтерських служб, день бухгалтера" замінити відповідно словами "бухгалтерських служб та аудиторів, День бухгалтера та аудитора". Цей указ набуває чинності з дня його опублікування. Місто Київ, 20 квітня 2018 року", - повідомила Н. Южаніна.
Як повідомляв УНН, в Україні у травні 2018 року українці отримають додаткові вихідних дні.
Так, крім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня (День перемоги), і крім того, відпочинок українці отримають з 26 по 28 травня, коли християни будуть святкувати Святу Трійцю.