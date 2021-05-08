Украинские арбитры получили назначение на матч чемпионата Греции за путевку в еврокубки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что украинская бригада арбитров будет работать на ключевом матче чемпионата Греции между “Панатинаикосом” и “АЕК”, в котором будет решаться судьба путевки в еврокубки, сообщает УНН со ссылкой на страницу Павелко в Facebook .
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“Украинский арбитрам доверяют работать на решающих матчах в чемпионатах других странах! Так, в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обратились коллеги из Греческой федерации футбола с просьбой делегировать команду рефери для работы на поединке Суперлиги Греции „Панатинаикос“ — „АЭК“, в котором решится судьба путевки в зону еврокубков ”, - рассказал Павелко.
Детали
Главным арбитром противостояние станет Евгений Арановский, а помогать на линиях ему буду Александр Жуков и Валентин Куцев.
Дополнение
В составе “АЕК” выступают три украинских футболиста — Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.