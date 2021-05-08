Українські арбітри отримали призначення на матч чемпіонату Греції за путівку до єврокубків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про те, що українська бригада арбітрів працюватиме на ключовому матчі чемпіонату Греції між “Панатінаїкосом” і “АЕКом”, в якому буде вирішуватися доля путівки в єврокубки, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Павелка у Facebook.
Цитата
“Український арбітрам довіряють працювати на вирішальних матчах у чемпіонатах інших країнах! Так, в Комітет арбітрів Української асоціації футболу звернулися колеги з Грецької федерації футболу з проханням делегувати команду рефері для роботи на поєдинку Суперліги Греції „Панатінаїкос“ — „АЕК“, в якому вирішиться доля путівки в зону єврокубків”, — розповів Павелко.
Деталі
Головним арбітром протистояння стане Євген Арановський, а допомагати на лініях йому буду Олександр Жуков і Валентин Куцев.
Доповнення
У складі “АЕКа” виступають три українські футболісти — Дмитро Чигринський, Євген Шахов і Олег Данченко.