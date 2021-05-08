Українські арбітри отримали призначення на матч чемпіонату Греції за путівку до єврокубків

Цитата

“Український арбітрам довіряють працювати на вирішальних матчах у чемпіонатах інших країнах! Так, в Комітет арбітрів Української асоціації футболу звернулися колеги з Грецької федерації футболу з проханням делегувати команду рефері для роботи на поєдинку Суперліги Греції „Панатінаїкос“ — „АЕК“, в якому вирішиться доля путівки в зону єврокубків”, — розповів Павелко.

Деталі

Головним арбітром протистояння стане Євген Арановський, а допомагати на лініях йому буду Олександр Жуков і Валентин Куцев.

Доповнення

У складі “АЕКа” виступають три українські футболісти — Дмитро Чигринський, Євген Шахов і Олег Данченко.