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Украинские аграрии намолотили уже 3,6 млн тонн зерна нового урожая

Украинские аграрии намолотили уже 3,6 млн тонн зерна нового урожая

Киев • УНН

 • 140068 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине во время нынешней уборочной кампании собрано уже 3,6 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Цитата

"Сбор ранних зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1,2 млн га (10%) при урожайности 29,3 ц/га, намолочено 3,6 млн тонн зерна нового урожая", - говорится в сообщении.

Детали

  • Пшеницы обмолочено 588,3 тыс. га, при урожайности 28,8 ц/га намолочено 1,7 млн тонн.
  • Ячменя обмолочено 589,6 тыс. га, при урожайности 30,9 ц/га намолочено 1,8 млн тонн.
  • Гороха обмолочено 42,1 тыс. га, при урожайности 18,4 ц/га намолочено 77,3 тыс. тонн.

"В целом лидерами по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Одесской области, которые собрали 39% площадей (404 тыс. га) зерновых и зернобобовых культур, намолотили 982,8 тыс. тонн зерна, Днепропетровская область – обмолотили 24% площадей (252 тыс. га), собрав - 709,5 тыс. тонн зерна. Аграрии Николаевской области собрали 37% площадей (247 тыс. га) намолотили 679,2 тыс. тонн зерна", - отметили в министерстве.

Кроме того, аграрии 15 областей начали сбор озимого рапса, который обмолочено на площади 133,7 тыс. га, (11%) намолочено 259,2 тыс. тонн семян при урожайности 19,4 ц/га.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью Sky News, что есть "маленький оптимизм" относительно того, что страна, возможно, сможет вывозить зерно в частности из портового города Одесса, после переговоров в Стамбулы с участием рф.

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем. По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией. Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

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