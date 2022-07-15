Українські аграрії намолотили уже 3,6 млн тонн зерна нового врожаю

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"Збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 1,2 млн га (10%) при врожайності 29,3 ц/га, намолочено 3,6 млн тонн зерна нового врожаю", - йдеться у повідомленні.

Деталі



Пшениці обмолочено 588,3 тис. га, при врожайності 28,8 ц/га намолочено 1,7 млн тонн.



Ячменю обмолочено 589,6 тис. га при врожайності 30,9 ц/га намолочено 1,8 млн тонн.



Гороху обмолочено 42,1 тис. га, при врожайності 18,4 ц/га намолочено 77,3 тис. тонн.



"Загалом лідерами по обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини, які зібрали 39% площ (404 тис. га) зернових та зернобобових культур, намолотили 982,8 тис тонн зерна, Дніпропетровська область – обмолотили 24% площ (252 тис га), зібравши - 709,5 тис тонн зерна. Аграрії Миколаївської області зібрали 37% площ (247 тис га) намолотили 679,2 тис тонн зерна", - наголосили у міністерстві.

Окрім того, аграрії 15 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 133,7 тис. га, (11%) намолочено 259,2 тис. тонн насіння при урожайності 19,4 ц/га.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив в інтерв'ю Sky News, що є "маленький оптимізм" щодо того, що країна, можливо, зможе вивозити зерно зокрема із портового міста Одеса, після переговорів у Стамбулі за участю рф.

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем. За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією. Західні чиновники звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.