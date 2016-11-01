Украинские АЭС за сутки выработали 259,00 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 31 октября, станциями выработано 259,00 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 1 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 43-и сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 24-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 030 МВт, РАЭС — 1 860 МВт, ЮУАЭС — 2 870 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.