Украинские АЭС за сутки выработали 258,45 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За минувшие сутки, 29 января, станциями выработано 258,45 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 30 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 38-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 97-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 67-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 300 МВт, РАЭС – 1 430 МВт, ЮУАЭС – 2 010 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.