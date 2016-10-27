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15 марта, 19:03 • 116671 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171417 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141119 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133373 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114380 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106381 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102106 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137222 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132774 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127925 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинские АЭС за сутки произвели 234,55 млн. кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 234,55 млн. кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки, 26 октября, станциями выработано 234,55 млн. кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Сегодня, 27 октября, на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 38-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС проводится текущий ремонт в соответствии с согласованной оперативной заявки с 24 октября по 30 октября 2016 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 020 МВт, РАЭС - 1 850 МВт, ЮУАЭС - 2 865 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

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