Украинские АЭС за сутки произвели 169,19 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. За прошедшие сутки, 28 июня, станциями выработано 169,19 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 194-ые сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 136-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 74-ые сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 36-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 51-ые сутки текущего ремонта.
На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 6-ые сутки среднего планового ремонта.
Поэтому 29 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 1760 МВт, РАЭС - 1 720 МВт, ЮУАЭС - 1 560 МВт, ХАЭС - 1 965 МВт.