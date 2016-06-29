Українські АЕС за добу виробили 169,19 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Минулої доби, 28 червня, станціями вироблено 169,19 млн кВт-год електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 194-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 136-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 74-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 36-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 51-а доба поточного ремонту.
На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 6-а доба середнього планового ремонту.
Відтак, 29 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 1 760 МВт, РАЕС — 1 720 МВт, ЮУАЕС — 1 560 МВт, ХАЕС — 1 965 МВт.