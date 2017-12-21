Промышленное производство в ноябре выросло на 0,3%

"Относительно предыдущего месяца в ноябре этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора - на 0,6%. В то же время в октябре, рост составил 0,4%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в январе - ноябре 2017 индекс промышленной продукции составил 99,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе:

• в добывающей промышленности и разработке карьеров - 94%;

• перерабатывающей - 103,9%;

• поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 94,3%.

Добавим, данные приведены без учета аннексированного Крыма и временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в ноябре 2017 по сравнению с предыдущим месяцем выросли с начала года - на 14,6%.