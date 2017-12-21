Промислове виробництво у листопаді зросло на 0,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Промислове виробництво в Україні в листопаді 2017 року збільшилося на 0,3%, порівняно з відповідним місяцем 2016 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
“Стосовно попереднього місяця в листопаді цього року промислове виробництво зросло на 0,3%, а з урахуванням сезонного фактора — на 0,6%. Водночас у жовтні, зростання склало 0,4%”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у січні — листопаді 2017 року індекс промислової продукції склав 99,9%, порівняно із відповідним періодом минулого року, у тому числі:
• у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 94%;
• переробній — 103,9%;
• постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 94,3%.
Додамо, дані наведені без урахування анексованого Криму та тимчасово окупованої території Донбасу.
Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли, з початку року — на 14,6%.