Украинское посольство проверяет данные о возможном задержании украинок в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Посольство Украины в Сербии проверяет информацию о возможном задержании в Белграде двух украинок, которые якобы пытались снять здание сербского Генштаба с помощью дрона. Об этом УНН сообщили в посольстве Украины в Сербии.
"Во-первых, посольство проверяет эту информацию. Однако, в настоящее время информация пока не нашла подтверждения. Второй вопрос - в новостях написано, что задержаны двое американских граждан, которых сопровождали двое гражданок Украины", - сообщили в посольстве.
Среди арестованных, по словам собеседника УНН, украинцев пока нет.
"Пока среди арестованных нет гражданок Украины", - отметили в посольстве.
Как сообщал УНН, военная полиция Сербии задержала в Белграде двух украинок и двух граждан США, которые пытались снять здание сербского Генштаба.