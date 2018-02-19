Українське посольство перевіряє дані про ймовірне затримання українок у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Посольство України в Сербії перевіряє інформацію про ймовірне затримання в Белграді двох українок, які нібито намагались зняти будівлю сербського Генштабу за допомогою дрона. Про це УНН повідомили в посольстві України в Сербії.
"По-перше, посольство перевіряє зазначену інформацію. Проте, на даний час інформація поки не знайшла підтвердження. Друге питання – в новинах написано, що затримано двоє американських громадян, яких супроводжували двоє громадянок України", - повідомили в посольстві.
Серед арештованих, за словами співрозмовника УНН, українців поки немає.
"Поки що серед арештованих немає громадянок України", - зазначили в посольстві.
Як повідомляв УНН, військова поліція Сербії затримала в Белграді двох українок та двох громадян США, які намагались зняти будівлю сербського Генштабу.