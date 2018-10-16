Украинский МИД требует допустить к Сенцову украинских медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует доступа к украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову украинских медиков. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.
"Олег, вы должны жить! И бороться. Требуем от РФ срочно допустить украинских врачей и консула к политзаключенному Олегу Сенцову", - отметила представитель МИД.
Напомним, по словам сестры украинского режиссера Натальи Каплан, после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.
В свою очередь, в управлении ФСИН РФ по Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов находится, как и раньше, в медицинской части и в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается.
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Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.
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