Украинский МИД требует допустить к Сенцову украинских медиков

"Олег, вы должны жить! И бороться. Требуем от РФ срочно допустить украинских врачей и консула к политзаключенному Олегу Сенцову", - отметила представитель МИД.



Напомним, по словам сестры украинского режиссера Натальи Каплан, после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.



В свою очередь, в управлении ФСИН РФ по Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов находится, как и раньше, в медицинской части и в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается.



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Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.



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