У РФ запевнили, що Сенцов не потребує госпіталізації до реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські тюремники заявили, що український режисер Олег Сенцов перебуває, як і раніше, у медичній частині і в госпіталізації в реанімаційне відділення не потребує. Про це повідомляє управління ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному окрузі, передає УНН.
"Наразі стан його здоров'я медичними працівниками оцінюється як задовільний. Сенцов О.Г., як і раніше, перебуває в медичній частині ІК-8 під наглядом медичних працівників, госпіталізації в реанімаційне відділення не потребує", - йдеться в повідомленні.
Під ФСВП запевнили, що О.Сенцов дотримується в повному обсязі "рекомендованого лікарями-фахівцями лікування і харчування".
Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація від сестри Наталії Каплан, що Сенцов потрапив до реанімації.
Як повідомляв УНН, сестра розповіла, що після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав тяжкі наслідки для здоров'я.
Нагадаємо, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.