У РФ запевнили, що Сенцов не потребує госпіталізації до реанімації

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські тюремники заявили, що український режисер Олег Сенцов перебуває, як і раніше, у медичній частині і в госпіталізації в реанімаційне відділення не потребує. Про це повідомляє управління ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному окрузі, передає УНН.