В РФ заверили, что Сенцов находится в медчасти и в реанимации не нуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские тюремщики заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов находится, как и прежде, в медицинской части и в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается. Об этом сообщает управление ФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает УНН.
“В настоящее время состояние его здоровье медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Сенцов О.Г., как и прежде, находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников, в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается”, — говорится в сообщении.
Во ФСИНе заверили, что О.Сенцов "рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме".
Отметим, ранее в СМИ появилась информация от сестры Натальи Каплан, что Сенцов попал в реанимацию.
Как сообщал УНН, сестра рассказала, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.
Напомним, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.