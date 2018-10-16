В РФ заверили, что Сенцов находится в медчасти и в реанимации не нуждается

“В настоящее время состояние его здоровье медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Сенцов О.Г., как и прежде, находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников, в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается”, — говорится в сообщении.

Во ФСИНе заверили, что О.Сенцов "рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация от сестры Натальи Каплан, что Сенцов попал в реанимацию.

Как сообщал УНН, сестра рассказала, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.

Напомним, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.