Українське МЗС вимагає допустити до Сенцова українських медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає доступу до українського режисера, політв'язня Олега Сенцова українських медиків. Про це заявила спікер МЗС України Маряна Беца в Twitter, передає УНН.
"Олеже, ви маєте жити! І боротись. Вимагаємо від РФ терміново допустити українських лікарів та консула до політв'язня Олега Сенцова", - зазначила представник МЗС.
Нагадаємо, за словами сестри українського режисера Наталії Каплан, після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров'я.
У свою чергу, в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що український режисер Олег Сенцов перебуває, як і раніше, у медичній частині і в госпіталізації в реанімаційне відділення не потребує.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов став фіналістом премії Сахарова
Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ заявили, що Сенцов виглядає здоровим і приймає їжу