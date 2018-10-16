Українське МЗС вимагає допустити до Сенцова українських медиків

"Олеже, ви маєте жити! І боротись. Вимагаємо від РФ терміново допустити українських лікарів та консула до політв'язня Олега Сенцова", - зазначила представник МЗС.



Нагадаємо, за словами сестри українського режисера Наталії Каплан, після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров'я.



У свою чергу, в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що український режисер Олег Сенцов перебуває, як і раніше, у медичній частині і в госпіталізації в реанімаційне відділення не потребує.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов став фіналістом премії Сахарова

Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ заявили, що Сенцов виглядає здоровим і приймає їжу