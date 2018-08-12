Украинский КПВВ, повлекший шум в РФ, полностью возобновил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинский КПВВ на границе с оккупированным Крымом "Каланчак", остановку работы которого в России назвали "акцией против украинцев", работает в штатном режиме. Об этом УНН рассказал представитель Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Максим Сорока.
"По состоянию на сейчас КПВВ "Каланчак" работает уже в штатном режиме", - отметил спикер.
Однако, по его словам, в КПВВ "Чаплинка" напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, работа до сих пор не восстановлена.
"Пока оккупанты не пропускают ни лиц, ни транспортные средства", - рассказал Сорока.
Напомним, в воскресенье на административной границе с временно оккупированной территории Автономной республики Крым возникли проблемы в работе КПВВ "Каланчак". При этом оформление пешеходов происходило в установленном порядке.
В РФ сбои в работе КПВВ успели окрестить "акцией, направленной на отказ граждан Украины ехать в Крым". Так называемый "глава Общественной палаты Республики Крым" Григорий Иоффе заявил, что Украина "пытается остановить не граждан России, не крымчан. Они пытаются остановить своих граждан, это направлено против граждан Украины".
В то же время об остановке работы в так называемом "пункте пропуска" напротив КПВВ "Чаплинка" он не вспомнил.