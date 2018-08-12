Українське КПВВ, що спричинило галас у РФ, повністю відновило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Український КПВВ на кордоні з окупованим Кримом “Каланчак”, зупинку роботи якого в Росії назвали “акцією проти українців”, працює в штатному режимі. Про це УНН розповів речник Азово-Чорноморського Регіонального управління Держприкордонслужби Максим Сорока.
“Станом на зараз КПВВ „Каланчак“ працює вже у штатному режимі”, — зазначив речник.
Водночас, за його словами, через КПВВ “Чаплинка” навпроти, в так званому “пункті пропуску” окупантів, робота досі не відновлена.
“Поки окупанти не пропускають ані осіб, ані транспортні засоби”, — розповів Сорока.
Нагадаємо, у неділю на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим виникли проблеми у роботі КПВВ “Каланчак”. При цьому оформлення пішоходів відбувалось за встановленим порядком.
У РФ збої в роботі КПВВ встигли охрестити “акцією, спрямованою на відмову громадян України їхати до Криму”. Так званий “глава Громадської палати Республіки Крим” Григорій Іоффе заявив, що Україна “намагається зупинити не громадян Росії, не кримчан. Вони намагаються зупинити своїх громадян, це спрямовано проти громадян України”.
Водночас про зупинку роботи в так званому “пункті пропуску” навпроти КПВВ “Чаплинка” він не згадав.