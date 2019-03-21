Украинское авиапредприятие продало двигатели, чтобы покрыть долги по зарплате

"Эти двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине, но при стартовой цене 503 172 грн торги закончились на уровне 1 620 213 грн, что составляет прирост 222% от номинальной стоимости. Благодаря продаже лота ГАК "Херсон-Авиа" закроет задолженность по заработной плате и получит дополнительные средства на развитие предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что было сделано 119 ставок, из них 6 особых. В результате было продано 114 двигателей марки М-14В26.

Справка УНН. М-14В26 - советский авиационный поршневой радиальный двигатель воздушного охлаждения. Применялся на многих типах легких самолетов и вертолетов во второй половине XX века.

Напомним, СЕТАМ с осени прошлого года провел 500 земельных торгов на 40 млн грн.