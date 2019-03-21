Українське авіапідприємство продало двигуни, щоб покрити борги по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Державне підприємство СЕТАМ продало 114 двигунів для гелікоптерів ДАК "Херсон-Авіа" за 1,6 млн грн для погашення боргів підприємства по зарплаті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу OpenMarket - СЕТАМ.
"Ці двигуни вже чотири роки заборонені для експлуатації в Україні, але при стартовій ціні 503 172 грн торги закінчилися на рівні 1 620 213 грн, що становить приріст 222% від номінальної вартості. Завдяки продажу лоту ДАК "Херсон-Авіа" закриє заборгованість по заробітній платі й отримає додаткові кошти на розвиток підприємства", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що було зроблено 119 ставок, з них 6 особливих. В результаті було продано 114 двигунів марки М-14В26.
Довідка УНН. М-14В26 - радянський авіаційний поршневий радіальний двигун повітряного охолодження. Застосовувався на багатьох типах легких літаків і вертольотів в другій половині XX століття.
Нагадаємо, СЕТАМ з осені минулого року провів 500 земельних торгів на 40 млн грн.