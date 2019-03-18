СЕТАМ з осені минулого року провів 500 земельних торгів на 40 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Державне підприємство СЕТАМ провело через платформу OpenMarketLand понад 500 електронних аукціонів з прав оренди на земельні ділянки по всій Україні на 40,6 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу OpenMarket — СЕТАМ.
“На майданчику OpenMarketLand вже відбулося понад 500 успішних аукціонів з прав оренди на земельні ділянки по всій Україні на 40,6 млн грн. Додатково для місцевих бюджетів було зароблено 26,1 млн грн. Середній приріст ціни на лоти склав 180%. Загальна кількість успішних проведених аукціонів — 503. Загальна стартова ціна лотів — 14 509 426,85 грн. Загальна сума продажу — 40 679 963,96 грн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в системі публічних закупівель Prozorro зафіксовано понад 3 мільйони тендерів, а сума зекономлених коштів сягнула позначки в 76 мільярдів гривень.