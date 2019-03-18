СЕТАМ с осени прошлого года провел 500 земельных торгов на 40 млн грн

"На площадке OpenMarketLand уже произошло более 500 успешных аукционов по правам аренды на земельные участки по всей Украине на 40,6 млн грн. Дополнительно для местных бюджетов было заработано 26,1 млн грн. Средний прирост цены на лоты составил 180%. Общее количество успешных проведенных аукционов - 503. Общая стартовая цена лотов - 14 509 426,85 грн. Общая сумма - 40 679 963,96 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в системе публичных закупок Prozorro зафиксировано более 3 миллионов тендеров, а сумма сэкономленных средств достигла отметки в 76 млрд гривен.



