Украинская сборная завоевала "золото" чемпионата Европы по сквошу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Женская сборная команда Украины завоевала комплект золотых медалей чемпионата Европы по сквошу в третьем дивизионе, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта и международную Федерацию сквоша.
“Желто-голубая” жена в составе Надежды Усенко, Алины бушмены, Анастасии Костюковой, Лианы Сардак и Юлии Жуковец завоевали высшие награды соревнований, проходивших в Латвии (Рига).
В полуфинале наши спортсменки обыграли шведок 2:0, а в решающей встрече победили Италию 2:1.
Стоит отметить, что мужская сборная в составе Константина Рыбальченко, Ярослава Багана, Валерия Федорука, Дениса подворному и Дмитрия Погребняка завоевали бронзовые награды.
Добавим также, обидчики мужской сборной Украины в итоге взяли “золото”, ведь обыграли в финале хорватов 4:0.