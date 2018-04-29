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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская сборная завоевала "золото" чемпионата Европы по сквошу

Киев • УНН

 • 5859 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Женская сборная команда Украины завоевала комплект золотых медалей чемпионата Европы по сквошу в третьем дивизионе, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта и международную Федерацию сквоша.

Украинская сборная завоевала "золото" чемпионата Европы по сквошу

“Желто-голубая” жена в составе Надежды Усенко, Алины бушмены, Анастасии Костюковой, Лианы Сардак и Юлии Жуковец завоевали высшие награды соревнований, проходивших в Латвии (Рига).

В полуфинале наши спортсменки обыграли шведок 2:0, а в решающей встрече победили Италию 2:1.

Стоит отметить, что мужская сборная в составе Константина Рыбальченко, Ярослава Багана, Валерия Федорука, Дениса подворному и Дмитрия Погребняка завоевали бронзовые награды.

Добавим также, обидчики мужской сборной Украины в итоге взяли “золото”, ведь обыграли в финале хорватов 4:0.

Украинские Национальные Новости

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