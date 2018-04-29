Українська збірна виборола "золото" чемпіонату Європи зі сквошу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Жіноча збірна команда України виборола комплект золотих медалей чемпіонату Європи зі сквошу у третьому Дивізіоні, повідомляє УНН з посиланням на Мінмолодьспорту та міжнародну Федерацію сквошу.
“Жовто-блакитна” дружина у складі Надії Усенко, Аліни Бушми, Анастасії Костюкової, Ліани Сардак та Юлії Жуковець вибороли найвищі нагороди змагань, що проходили в Латвії (Рига).
У півфіналі наші спортсменки обіграли шведок 2:0, а у вирішальній зустрічі перемогли Італію 2:1.
Варто відзначити, що чоловіча збірна у складі Костянтина Рибальченка, Ярослава Багана, Валерія Федорука, Дениса Подворного та Дмитра Погребняка вибороли бронзові нагороди.
Додамо також, кривдники чоловічої збірної України у підсумку взяли “золото”, адже обіграли у фіналі хорватів 4:0.