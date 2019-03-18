Украинская сборная завоевала медали на молодежном ЧЕ по боксу

По результатам соревнований в активе "сине-желтой" команды четыре "бронзы" и одна золотая награда в весовой категории до 81 кг.

Итак, призерами и победителем континентального первенства стали:

"Золото" у Александра Погребняка (весовая категория 81 кг), "бронза" - Ростислав Белостоцкий (52 кг), Анастасия Лисинская (54 кг), Михаил Дзязько (56 кг), Дмитрий Рыбалко (75 кг).

Как сообщал УНН, женская сборная Украины удачно закончила выступления на турнире по боксу в Астане.