Жіноча збірна України з боксу виборола п'ять медалей на змаганнях в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національна жіноча збірна України з боксу здобула п’ять нагород на престижному міжнародному турнірі на призи Марини Вольнової, який останніми днями проходив в Астані, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Відповідно до здобутих нагород наша команда посіла друге загальнокомандне місце, а лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова була визнана найкращим боксером змагань.
До вашої уваги українські призерки:
“Золото” — категорія до 54 кг Іванна Крупеня, до 64 кг Марія Бова,
“Срібло” — Тетяна Коб (51 кг), Анна Лисенко (69 кг),
“Бронза” — Юлія Циплакова (57 кг).
Як повідомляв УНН, українські боксерки здобули десять нагород на турнірі в Латвії.