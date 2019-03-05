Українки вибороли десять медалей на турнірі з боксу у Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Латвії підбіг до завершення міжнародний турнір з боксу 2-й “Riga Ladies Boxing Cup 2019”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
За результатами змагань в активі український дівчат чотири “золотих”, дві “срібні” та чотири бронзові нагороди. Такий медальний здобуток дозволив Національній жіночій збірній посісти перше загальнокомандне місце.
Володарками золотих нагород стала Юлія Дем’яненко у вазі до 48 кг, Ліна Кариченська (64 кг), Наталія Мелешко (69 кг) та Марія Ловчинська (81+ кг).
Окрім того, чемпіонка турніру у ваговій категорії до 48 кг Дем’яненко, отримала відзнаку “Найкращого боксера змагань”.
Варто відзначити, що участь у турнірі приймали команди з: Болгарії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Чорногорії та Швеції.