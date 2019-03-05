Украинки завоевали десять медалей на турнире по боксу в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Латвии подошел к завершению международный турнир по боксу 2-й “Riga Ladies Boxing Cup 2019”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
По результатам соревнований в активе украинских девушек четыре “золотых”, две “серебряных” и четыре бронзовые награды. Такой медальный багаж позволил Национальной женской сборной занять первое общекомандное место.
Обладательницами золотых наград стала Юлия Демьяненко в весе до 48 кг, Лина Кариченская (64 кг), Наталья Мелешко (69 кг) и Мария Ловчинская (81+ кг).
Кроме того, чемпионка турнира в весовой категории до 48 кг Демьяненко, получила награду “Лучшего боксера соревнований”.
Стоит отметить, что участие в турнире принимали команды из: Болгарии, Дании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, России, Венгрии, Финляндии, Чехии, Черногории и Швеции.