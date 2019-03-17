Женская сборная Украины по боксу завоевала пять медалей на соревнованиях в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальная женская сборная Украины по боксу завоевала пять наград на престижном международном турнире на призы Марины Вольновой, который в последние дни проходил в Астане, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Согласно завоеванных наград наша команда заняла второе общекомандное место, а лидер сборной Украины в весе до 64 кг Мария Бова была признана лучшим боксером соревнований.
Вашему вниманию украинские призеры:
“Золото” — категория до 54 кг Иванна Крупеня, до 64 кг Мария Бова,
“Серебро” — Татьяна Коб (51 кг), Анна Лысенко (69 кг),
“Бронза” — Юлия Цыплакова (57 кг).
Как сообщал УНН, украинские боксерки получили десять наград на турнире в Латвии.