Українська збірна виборола медалі на молодіжному ЧЄ з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Національна збірна України здобула п’ять нагород на чемпіонаті Європи з боксу до 22 років, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
За результатами змагань в активі “синьо-жовтої” команди чотири “бронзи” та одна золота нагорода у ваговій категорії до 81 кг.
Отож, призерами та переможцем Континентальної першості стали:
“Золото” в Олександра Погребняка (вагова категорія 81 кг), “бронза” — Ростислав Білостоцький (52 кг), Анастасія Лісінська (54 кг), Михайло Дзязько (56 кг), Дмитро Рибалко (75 кг).
Як повідомляв УНН, жіноча збірна України вдало закінчила виступи на турнірі з боксу в Астані.