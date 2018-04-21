Украинская сборная фехтовальщиц стала призером ЧЕ среди 23-летних

Украински получили пятый номер посева и стартовали сразу в 1/4 финала, где одержали победу с преимуществом в два удара над Германией — 45:43. В финал же спортсменкам дорогу перегородили итальянки. Бакастова, Залевская, Аленина и Писаренко проиграли соперницам со счетом 20:45 и после могли претендовать только на “бронзу”.

В поединке за бронзовые медали турнира сборная Украины встретилась с француженками. В течение всего поединка украинские саблистки проигрывали, но переломным этапом стал бой Залевской и Марго Жималак. Украинке удалось сделать практически невозможное — Диана нанесла 19 ударов француженке и впервые вывела нашу сборную вперед. Все точки над “и” расставила Бакастова, обыгравшая в финальном поединке Малину Вонгсавади со счетом 5:3 (общий счет встречи — 45:43).

Примечательно, что данная медаль стала первой и единственной наградой для украинской команды на континентальном первенстве в Ереване.