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Українська збірна фехтувальниць стала призеркою ЧЄ серед 23-річних

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Збірна України з фехтування на шаблях у складі Діани Залевської, Юлії Бакастової, Олени Писаренко і Євгенії Аленіної стала бронзовим призером на чемпіонаті Європи U23 в Єревані, повідомляє УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

Українська збірна фехтувальниць стала призеркою ЧЄ серед 23-річних

Українки отримали п’ятий номер посіву і стартували відразу в 1/4 фіналу, де здобули перемогу з перевагою в два удари над Німеччиною — 45:43. У фінал же спортсменкам дорогу перегородили італійки. Бакастова, Залевська, Аленіна і Писаренко програли суперницям з рахунком 20:45 і після могли претендувати лише на “бронзу”.

У поєдинку за бронзові медалі турніру збірна України зустрілася з француженками. Протягом усього поєдинку українські шаблістки програвали, але переломним етапом став бій Залевської і Марго Жималак. Українці вдалося зробити практично неможливе — Діана нанесла 19 ударів француженці і вперше вивела нашу збірну вперед. Усі крапки над “і” розставила Бакастова, яка обіграла у фінальному поєдинку Маліну Вонгсаваді з рахунком 5:3 (загальний рахунок зустрічі — 45:43).

Примітно, що дана медаль стала першою і єдиною нагородою для української команди на континентальній першості в Єревані.

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