Украинская теннисистка Завацкая завоевала четвертый титул в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тыс. долл. — “Tournoi international Féminin de l’AAC”, который состоялся в Амьене (Франция), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале 18-летняя уроженка города Ровно, посеянная под первым номером, разгромила 17-летнюю теннисистку из Люксембурга Элеонору Молинаро - 6:1, 6:2.
Таким образом, данный титул ITF стал четвертым для Завацкого в профессиональной карьере и первым - в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что Завацкая на данный момент занимает 253 место в рейтинге WTA.
Напомним, что прошлой весной Завацкая установила персональный рекорд в WTA.