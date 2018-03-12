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Українська тенісистка Завацька виборола четвертий титул в кар'єрі

Українська тенісистка Завацька виборола четвертий титул в кар'єрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол. — “Tournoi international Féminin de l’AAC”, що відбувся в Ам’єні (Франція), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У фіналі 18-річна уродженка міста Рівне, посіяна під першим номером, розгромила 17-річну тенісистку з Люксембургу Елеонору Молінаро – 6:1, 6:2.

Таким чином, даний титул ITF став четвертим для Завацької в професійній кар'єрі і перший - в нинішньому сезоні.

Варто відзначити, що Завацька на даний момент обіймає 253 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що минулої весни Завацька встановила персональний рекорд в WTA.

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