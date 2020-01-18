Украинская теннисистка вышла в финал парного турнира WTA в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок и Сания Мирза из Индии вышли в финал парных соревнований на турнире WTA Hobart International в Хобарте (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Полуфинальный матч в Хобарте с участием пары Киченок и Мирза против Марии Бужковои и Тамары Жиданшек открывал сессию на центральном корте. Украинско-индийская пара одержала победу в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:2.
В решающем матче турнира с призовым фондом в 275 тыс. долл., украинско-индийская пара встретится с дуэтом из Китая, вторыми сеяными Пен Шуай/Чжан Шуай.
Добавим, что экс-лидер парного рейтинга Сания Мирза проводит свой первый турнир в WTA после двухлетнего перерыва.