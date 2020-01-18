Українська тенісистка вийшла у фінал парного турніру WTA в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і Санія Мірза з Індії вийшли в фінал парних змагань на турнірі WTA Hobart International в Хобарті (Австралія), інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Півфінальний матч у Хобарті за участю пари Кіченок і Мірза проти Марії Бужкової та Тамари Жиданшек відкривав сесію на центральному корті. Українсько-індійська пара здобула перемогу в двох сетах — 7:6 (7:3), 6:2.
У вирішальному матчі турніру з призовим фондом в 275 тис. дол., українсько-індійська пара зустрінеться з дуетом з Китаю, другими сіяними Пен Шуай/Чжан Шуай.
Додамо, що екслідер парного рейтингу Санія Мірза проводить свій перший турнір в WTA після дворічної перерви.